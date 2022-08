Salernitana-Sampdoria live dalle 18.30: Nicola si affida a Dia per la prima vittoria

Salernitana e Sampdoria in campo per raccogliere punti pesanti e per provare a trovare il primo successo in questo campionato. Una sfida difficile da pronosticare con i padroni di casa che hanno cambiato tanto, mentre gli ospiti hanno più o meno lo stesso impianto della passata stagione.

Arbitra Massa di Imperia, assistenti Moro e Garzelli con La Penna al Var.

Le formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2)

55 Sepe; 2 Bronn, 23 Gyomber, 17 Fazio; 87 Candreva, 25 Maggiore, 10 Vilhena, 18 L. Coulibaly, 30 Mazzocchi; 29 Dia, 9 Bonazzoli.

A disposizione: 12 Micai, 72 Sorrentino, 3 Bradaric, 4 Jaroszynski, 6 Sambia, 11 Botheim, 14 Valencia, 19 Kristoffersen, 20 Kastanos, 28 Capezzi, 35 Motoc, 98 Pirola. All. Nicola

Sampdoria (4-1-4-1)

1 Audero, 12 Depaoli, 15 Colley, 25 Ferrari, 3 Augello; 4 Villar; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 7 Djuricic; 10 Caputo.

A disposizione: 22 Contini, 30 Ravaglia, 5 Verre, 6 Leverbe, 14 Vieira, 19 Segovia, 21 Murillo, 24 Bereszynski, 29 Murru, 31 Malagrida, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. All. Giampaolo.