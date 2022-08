Salernitana-Sampdoria, le formazioni: Nicola lancia Dia per ritrovare i gol

Si cambia in attacco, si cerca la prima vittoria in campionato, si prova a sfatare il tabù Arechi. La Salernitana va a caccia dei primi tre punti della stagione contro la Sampdoria, dopo il pareggio a reti inviolate della settimana scorsa alla Dacia Arena di Udine. Oggi pomeriggio, davanti a circa 20mila spettatori, il tecnico Davide Nicola lancia dal primo minuto il centravanti Boulaye Dia che affiancherà Bonazzoli nel consueto 3-5-2, marchio di fabbrica dell'allenatore di origini piemontesi. La truppa granata che ancora deve essere completata in fase di allestimento dell'organico (manca all'appello ancora una pedina per reparto) in queste primissime battute di campionato è stata capace di assestarsi abbastanza bene in difesa, ma lamenta un preoccupante digiuno in zona gol.

Nelle prime tre partite ufficiali della stagione (Coppa Italia compresa), infatti, le bocche da fuoco granata hanno mostrato di avere le polveri bagnate. Un finto problema per Nicola. «Due partite sono poche per giudicare ha provato a tagliare corto il tecnico - Dopo 8-10 gare c'è la possibilità di definire una tendenza ed eventualmente migliorare o potenziare determinati aspetti. E poi: numeri alla mano produciamo azioni da gol e per me questa è la cosa importante. Vogliamo un calcio aggressivo e non sempre riusciamo ad applicarlo. Dobbiamo diventare abili nell'accettare l'uno contro uno, nel difendere sulle triangolazioni. Il lavoro ci porterà a migliorare, già la Sampdoria ci metterà in condizione di farlo». Sarà un caso, ma contro la Doria farà il suo esordio da primo minuto Boulaye Dia (ex Villarreal) che ha già saggiato il calcio italiano nel secondo tempo della Dacia Arena, mostrando le sue potenzialità al posto di Botheim. Stavolta partirà dall'inizio, in coppia con Bonazzoli per tentare di interrompere il digiuno di gol della squadra. I blucerchiati non sono certo la Roma di Mourinho - che ha espugnato di misura l'Arechi alla prima giornata (il successo casalingo manca dal 5 maggio scorso contro il Venezia) - e possono essere considerati alla portata dell'ippocampo. «Siamo alla terza di campionato e non sarebbe giusto etichettare questo incontro come uno scontro salvezza. Vogliamo fare questa partita con la giusta interpretazione, facendo vedere che abbiamo grandi idee ed entusiasmo».

Orfano di Ribery, costretto a fare a meno di Radovanovic in cabina di regia (che si aggiunge all'assenza del playmaker titolare, Bohinen anche lui infortunato) e del lungodegente Lovato, l'allenatore conferma lo spartito tattico con qualche variazione sul tema. L'unico dubbio è sulla posizione di Maggiore e di Vilhena in mezzo al campo che si contendono il ruolo di faro della mediana. L'impressione è che tocchi a Maggiore, con Vilhena confermato mezzala destra. Dettagli eventualmente modificabili a partita in corso. Sulle fasce inamovibili Candreva (fresco ex di turno) e Mazzocchi, ancora dirottato sull'out mancino.

«La Samp palleggia molto ed è abile a tenere le linee corte - svela Nicola dimostrando di avere studiato a fondo l'avversario di turno - Il gioco di Giampaolo, che stimo, è corale e geometrico. Hanno conquistato un punto non facile con la Juve. Ci aspetta una partita in cui dovremo essere ambiziosi: quando i liguri riescono a distendersi col palleggio dobbiamo controllare l'ampiezza e aggredire anche sulla costruzione del loro portiere».