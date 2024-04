Salernitana-Sassuolo, Colantuono alla vigilia: «Serve un sussulto»

La Salernitana è pronta a tornare all’Arechi, lo farà domani davanti a pochissimi tifosi (rischio di minimo stagionale) per sfidare il Sassuolo:

«Ci attende una partita difficile perché il Sassuolo si sta giocando molto, così come noi del resto, e i punti in palio saranno importanti. Forse cambieremo qualcosa nell’undici di partenza, anche perché la partita arriva dopo pochi giorni da quella di Bologna e potremmo inserire qualche giocatore un po’ più fresco sia mentalmente che fisicamente – ha detto alla vigilia Stefano Colantuono attraverso i canali ufficiali del club granata -. Quando perdi sempre mentalmente non sei sereno, questo è poco ma sicuro. Ci vorrebbe un sussulto, una partita importante e una vittoria per giocarci questo finale di campionato con un umore differente. Fino alla fine avremo tutte partite che dovremo affrontare con grande impegno e cattiveria agonistica».