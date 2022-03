Salernitana-Sassuolo, Nicola: «Non è l’ultima spiaggia»

Il motto è sempre lo stesso, ora o mai più. Le giornate di campionato passano ed i jolly iniziano a diminuire per una Salernitana che se vuole continuare a credere concretamente nella salvezza deve inevitabilmente battere domani pomeriggio allo stadio Arechi il Sassuolo, ma nonostante questo per Davide Nicola «domani non sarà l’ultima spiaggia, è un termine che non uso perché non credo che le cose possono finire, finiranno solo quando lo decideremo noi. Sono arrivato qui e ho detto che abbiamo un dovere, quello di inseguire i nostri sogni e quelli della nostra gente. Mi interessa perseguire questo sogno fino alla fine, qualunque siano le difficoltà – ha detto alla vigilia durante la conferenza stampa in versione streaming il tecnico dei granata -. Domani avremo un’opportunità incredibile per poter fare il nostro percorso. Voglio fame e desiderio di raggiungere quello che secondo me è possibile, a patto che si abbiano delle letture coese e la capacità di riconoscere il momento del gioco e quello del pericolo. L’estetica è importante, ma bisogna essere anche pratici perché abbiamo bisogno di raccogliere. Non mi aspettavo che i ragazzi avessero un cambiamento così repentino, non è facile portare una nuova metodologia, dare delle certezze. I ragazzi mi stanno soddisfacendo».

Per la gara contro i neroverdi Nicola recupera Ranieri e anche Mamadou Coulibaly che torna così a disposizione dopo svariati mesi trascorsi in infermeria, restano invece fuori dalla lista dei convocati sia Mazzocchi che il capitano Ribéry: «Chi al posto di Mazzocchi? Sto facendo delle valutazioni. Pasquale credo non abbia nulla di particolarmente grave, aspetteremo lunedì per valutare se potrà riprendere per Torino. Sono fiducioso. Zortea a sinistra è una possibilità, abbiamo fatto tante prove legate soprattutto a Ranieri. Abbiamo provato anche Ruggeri e Jaro, aspetto di valutare alcune cose e poi sceglierò. Stanno bene, mi fido di loro – l’ammissione di Nicola -. Inizieremo un ciclo di partite, tutti devono essere responsabilizzati, potrebbe toccare a chi ha giocato meno ma che può determinare per il futuro. Ribéry non ha ancora completamente recuperato, ha fatto allenamenti che lo stanno portando al completo reintegro».