Salernitana, Castori rivela: «A Sassuolo non ci sarà Ribéry»

Lo zero in classifica è stato una volta e per tutte cancellato, ma non può certamente bastare. Ora la Salernitana ha bisogno di immediate conferme, a partire da domenica pomeriggio quando farà visita al Sassuolo: «Ha un affaticamento muscolare, non è convocato. Ha dimostrato che è un campione, la squadra è cresciuta, ma deve imparare a giocare anche senza di lui - ha detto in conferenza stampa Fabrizio Castori -. La crescita del collettivo ci lascia fiduciosi e speranzosi di fare bene domani. È normale che Ribéry possa pagare qualcosa a livello fisico, è arrivato da poco, non ha svolto la preparazione e ha giocato tre impegni ravvicinati. Di sicuro lo avremo a disposizione per la prossima. Non dico se manterrò lo stesso assetto tattico: abbiamo più opzioni, la notizia dell’assenza di Franck è di questa mattina, ho tempo fino a domani per pensare a come ovviare».

Nonostante l'assenza del francese la Salernitana dovrà però fare dei nuovi passi in avanti per continuare a smuovere la classifica: «Mi aspetto una Salernitana migliore in fase offensiva, con un atteggiamento più aggressivo, di ritmo e di intensità, quello che di fatto chiedo sempre. Quando andremo a passo nostro sarà dura per tutti affrontarci. Stiamo prendendo la giusta condizione fisica e atletica, mi aspetto dei progressi anche domani. Mi auguro di vedere miglioramenti, con un approccio più importante per fare questo risultato pieno che ci manca a livello di morale. Il Sassuolo? Affrontiamo una grossa squadra che merita grandissimo rispetto. Ha chiuso all’ottavo posto la scorsa stagione».