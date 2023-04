Salernitana-Sassuolo, Sousa alla vigilia: «Vogliamo tornare al successo»

Obiettivo vittoria. Perché i pareggi fanno certamente comodo, ma ora per la Salernitana è arrivato il momento di ritrovare i tre punti per fare così un balzo importante in classifica.

Tre punti da provare a conquistare sabato pomeriggio all’Arechi contro il Sassuolo: «Nel recente passato abbiamo sempre avuto la sensazione di poter vincere le partite, per farlo però bisogna fare un gol in più rispetto agli avversari e quindi serve più concretezza nell’area di rigore avversaria. Sono, comunque, molto contento dei risultati globali e di quello che stiamo guadagnando, non dimentichiamo da dove siamo partiti quando sono arrivato – ha detto Paulo Sousa alla vigilia in conferenza stampa -. Abbiamo una società che ha un anno e mezzo appena di Serie A alle spalle, può salvarsi e di conseguenza dobbiamo ambire al massimo ma sempre restando consapevoli delle nostre abilità. Il mio rinnovo? Oggi il pensiero è rivolto esclusivamente al Sassuolo e non al rinnovo. Ci siamo detti, comunque, che a fine campionato discuteremo del futuro».

Per la gara dell’Arechi mancherà nuovamente Maggiore, ma a centrocampo Sousa ha ormai trovato il suo titolare: “Kastanos è un lavoratore, gli piace il calcio ed è umile in tutto ciò che fa. Diciamo che, fatte le debite proporzioni, è il nostro Bernardo Silva, ha voglia di partecipare e si mette a disposizione in ogni ruolo pur di stare in campo. Maggiore? Giulio si è allenato ieri per la prima volta con il gruppo. Ora deve pensare a lavorare, è un ragazzo che durante la prossima settimana sarà sicuramente pronto per aiutarci”. A prescindere, quindi, dagli interpreti, contro il Sassuolo servirà…: “Intensità senza palla, più capacità di avere possesso, fare male nell’ultimo terzo di campo. Speriamo di ritornare alla vittoria domani, insieme ai nostri tifosi che ci danno sempre una grande mano”.