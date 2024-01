Dopodomani scade la clausola-Dia. La fece inserire il giocatore con il proprio entourage. È una clausola di salvaguardia, la propria. Nella fase di ricucitura dello strappo estivo, l'attaccante della Salernitana chiese al club di calmierare il prezzo di vendita. Se avesse segnato tanti gol, il club granata avrebbe potuto alzare la posta fino a 30 milioni, una cifra che secondo Dia avrebbe rischiato di allontanare i potenziali acquirenti. Insomma serviva una prova di fedeltà, anzi di stima professionale e fiducia reciproca ricostruita. Dalle parole ai timbri: fino al 19 gennaio, il cartellino di Dia si piazza a 21 milioni in Europa ed a 22 extra UE. Iervolino si è fatto una domanda e l'ha posta al mondo pallonaro pure a mezzo stampa: «Com'è possibile che non vengano a chiederci Dia?».

Scivola sabbia nella clessidra, la Salernitana deve tener conto della sostenibilità, che significa indice di liquidità: ad entrate devono corrispondere uscite e la cessione di Dia viene sempre considerata la tessera madre di questo puzzle. E se fosse recuperato, rilucidato e restituito alla causa salvezza? Non è possibile escluderlo, ma è difficile in questo momento immaginarlo. Trascorso il 19 gennaio, il prezzo del cartellino diventerà oggetto di nuove trattative e ci sono molti club alla finestra. Ad esempio la Fiorentina, che è partita per Riad con Brekalo (piace alla Salernitana, è croato come Bradaric che ha già giocato in carriera con Basic) ma il club granata non ha affondato il colpo e la Fiorentina nicchia oppure aspetta. Ad esempio sul filo del gong potrebbe riprendere quota uno scambio di prestiti e di contratti con Nzola. Quello di Boulaye è decisamente alto: 1,9 milioni più una serie di bonus, il primo dei quali scatta alla somma di sei gol o assist. Di sicuro il 20% da corrispondere al Villareal sull'eventuale rivendita scatterebbe solo dopo una quotazione da 15,6 milioni, che è la somma dei 12 spesi per riscattarlo, 1,8 di prestito oneroso già pagato prima del riscatto, commissioni agli agenti. Dopo i 15,6 e fino alla vendita di 20 milioni, il Villareal incassa solo un milione. Ma è come il cane che si morde la coda: meno percentuale significa anche minore incasso. Entrate ed uscite sono binari che devono incrociarsi e Sabatini in queste ore indossa sempre più i panni del pizzicagnolo dell'emporio, immagine che lui stesso consegnò in pasto ai taccuini lo scorso 23 dicembre in conferenza stampa.

Ad esempio lo stipendio di Toma Basic, atteso oggi al centro sportivo Mary Rosy per inaugurare i propri allenamenti in maglia granata, è 1,4 milioni netti, la metà dei quali già corrisposta dal club capitolino. La Salernitana, di contro, ha risparmiato sull'operazione con la Lazio: prestito secco, quindi non oneroso. Sulla bilancia della propria compensazione interna ha potuto mettere un piccolo risparmio, cioè l'ingaggio di Bohinen. Il giocatore norvegese, che ieri ha chiuso l'armadietto e ha salutato i compagni per trasferirsi al Genoa prossima avversaria granata, guadagnava 860mila euro lordi. Al netto fa la metà. C'è un premio per lui in caso di salvezza della Salernitana che dovrebbe poi essere calcolato in base alle presenze che ha totalizzato ed ai punti di squadra fino alla sua permanenza con il cavalluccio marino sul petto ma si tratta di quisquilie rispetto alla necessità di rinforzare l'organico per la volata finale. Piacciono Majer e Irandust. Il cruccio è Botheim. Guadagna 1,1 milioni, ha rifiutato Ascoli e Spezia, l'agente non riesce ancora a piazzarlo. Si cerca una collocazione anche per Gyomber, se fosse necessario sacrificarlo sull'altare di Palomino. Piace al Palermo e alla Sampdoria. Lo stopper dell'Atalanta è un affare possibile, una trattativa sempre viva. Era stato ad un passo dall'Olympiacos e dal Sassuolo ma Sabatini continua ad inserirsi e tratta ad oltranza.

Il rinforzo sulla fascia destra è Zanoli che sarà oggi al centro sportivo Mary Rosy alla stregua di Basic. Ieri sera è arrivato a Salerno: resta ferma la base del prestito oneroso, 200mila euro subito e il resto legato ai bonus. Occorrono i gol, che non arrivano da Simy e da Ikwuemesi. Il Verona ha ricevuto in prestito Bonazzoli ma continua a nicchiare per la restituzione. Adesso è anche un gioco a scacchi, una strategia a sfiancare una diretta concorrente per la salvezza.