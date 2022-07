Salernitana scatenata, ufficiale anche Junior Sambia

Non si ferma più la Salernitana, quest'oggi infatti il direttore sportivo De Sanctis ha raggiunto la squadra in ritiro in compagnia di Salomon Junior Sambia. L'esterno classe 1996 si è legato al club granata fino al 2026 e si è messo subito a disposizione dello staff tecnico. Originario della Repubblica Centrafricana, ma di passaporto francese, nelle ultime quattro stagioni Sambia ha indossato la maglia del Montpellier collezionando 139 presenza in Ligue 1 e aggiungendo allo score personale anche quattro gol e 13 assist.

Il suo arrivo non preclude ovviamente l'addio di Pasquale Mazzocchi, ma intanto con l'esterno ex Venezia non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo e quindi per la permanenza. Sullo sfondo c'è sempre il Monza che attende una risposta positiva dal calciatore e dalla Salernitana.