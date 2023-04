Salernitana, scontro salvezza a La Spezia. Sousa: «Destino nelle nostre mani»

Alla ricerca non solo di punti (fondamentali in chiave salvezza), ma anche di nuove certezze (dopo le prime dell’era Sousa).

Archiviati gli impegni delle Nazionali, domani la Salernitana tornerà in campo e lo farà a La Spezia in una delle tappe più importanti del finale di stagione: “Voglio una squadra corta che sappia pressare a tutto campo con blocco alto o basso, dobbiamo essere proattivi e non speculativi. Dobbiamo continuare a migliorare nell’interpretazione tattica, riuscire a capire più in fretta cosa fa l’avversario e aumentare i ritmi nella pressione. Mi aspetto di dare continuità alla battaglia di duelli individuali che ci saranno – ha detto alla vigilia in conferenza stampa il tecnico Paulo Sousa -. Dobbiamo essere capaci di prendere le decisioni giuste sugli spazi per trovare profondità ed evitare che gli avversari intercettino e contrattacchino, cosa che sanno fare molto bene. Sarà questa la chiave per raggiungere la vittoria”.

Prima della gara dei granata toccherà al Verona, attualmente terzultima in classifica, scendere in campo: “Ma il loro risultato non dovrebbe condizionarci, di sicuro con me non lo farà. Io devo essere concentrato solo su quello che posso controllare, ovvero i miei giocatori e le mie decisioni strategiche. Dobbiamo concentrarci e raggiungere il massimo – ha proseguito Sousa -. Se i risultati degli avversari ci aiutano è meglio, ma inizialmente dipende tutto da noi. Vogliamo vincere ogni partita, ovunque e contro chiunque. Attacco? Possiamo giocare con una, due o tre punte dall’inizio o durante la partita. Stiamo valutando. In questi ultimi giorni sto vedendo Bonazzoli con grande predisposizione a lavorare per la squadra. Non dico se Dia giocherà, lo utilizzeremo sicuramente dall’inizio o a gara in corso”.