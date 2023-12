Salernitana, è sempre più crisi: incertezze sul futuro di Inzaghi e De Sanctis

La vittoria contro la Lazio sembrava potesse aver finalmente fatto svoltare la Salernitana, ed invece niente da fare. Le sconfitte rimediate contro Fiorentina e Bologna, soprattutto per come sono arrivate, hanno rimesso nuovamente tutto in discussione.

L'ultimo posto in classifica, la scarsa vitalità della squadra e le poche risposte confortanti arrivate dai nuovi acquisti stanno mettendo in discussione non solo Filippo Inzaghi ma anche il diesse Morgan De Sanctis.

Entrambi si giocheranno molto nelle ultime gare dell'anno. Ma intanto al presidente Iervolino spetta già il compito di iniziare a capire quale sia la strada giusta da seguire per evitare un crollo definitivo e che tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni possano in un attimo diventare inutili.