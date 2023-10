Salernitana, sempre più vicino l'esonero di Sousa: a un passo Pippo Inzaghi

Ormai sembra tutto fatto, la Salernitana sembra aver deciso: fuori Paulo Sousa, dentro Filippo Inzaghi. Dopo i fitti colloqui avvenuti nella giornata di lunedì con l'ad Milan e il ds De Sanctis, il presidente Iervolino è pronto a dare una scossa a tutto l'ambiente.

Il pessimo inizio di stagione, condizionato non solo dagli errori del tecnico portoghese, ha ormai spinto il numero della Salernitana a scegliere per l'esonero per provare così a voltare completamente pagina.

Al suo posto, quasi certamente, ci sarà Filippo Inzaghi che ha vinto il duello a distanza con Iachini e Tudor (quest'ultimo ha però rifiutato l'offerta). Nella giornata di martedì i rumors del momento si trasformeranno quasi certamente in certezze.