Salernitana, sempre in svantaggio in campionato: mai rimontato un risultato

Mentre la panchina di Sousa, giustamente ma al tempo stesso anche ingiustamente, inizia a traballare, la Salernitana si ritrova a fare i conti con un inizio di campionato decisamente complicato.

Molto complicato. I tre punti conquistati fino a ora sono il frutto di tanti problemi, che nascono dalle scelte del mercato fino al lavoro svolto in campo dalla squadra.

Uno dei "famosi" problemi riguarda l'incapacità dei granata nel riuscire non solo a non passare sempre in svantaggio ma anche nel riuscire a ribaltare il risultato: nelle prime sei giornate di campionato, infatti, capitan Candreva e compagni sono andati sempre sotto nel punteggio per primi e mai sono riusciti a ribaltare completamente il risultato.

Solo contro Roma, Udinese e Frosinone la Salernitana è riuscita almeno ad evitare l'ennesima delusione di questo inizio di stagione.