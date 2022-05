Salernitana, Sepe pronto ad alzare bandiera bianca contro l'Udinese

Luigi Sepe sta provando a rimettersi in piedi, in tutti i sensi, ma ormai Davide Nicola sembra essere già pronto a dover rinunciare al suo numero uno. Per la decisiva sfida contro l'Udinese di domenica sera, infatti, il tecnico dei granata dovrà affidarsi a Vid Belec. Un epilogo, in parte già vissuto nei momenti conclusivi delle gare contro Sampdoria e Fiorentina, causato da un problema al polpaccio accusato dall'ex portiere del Parma nelle ultime ore.

Un infortunio che l'ha costretto, addirittura, all'uso delle stampelle. La sua assenza si andrà ad aggiungere a quella dello squalificato Ederson e del lungodegente Ranieri, per la sfida dell'Arechi invece torneranno a disposizione Bohinen, già certo di una maglia da titolare, e Ribéry.

Empoli-Salernitana 1-1: pari e rimpianti per i granata