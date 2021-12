Salernitana, la Serie A decide: «Avanti con loro, non restare in 19»

SALERNO La Serie A si dichiara favorevole alla concessione alla Salernitana di una «proroga di gestione per terminare la stagione, fermo restando la competenza dell'organo federale in materia». Sarà la Figc a prendere la decisione finale martedì: non mancano le resistenze in via Allegri, ma la sensazione è che la Salernitana potrà arrivare a fine campionato pur non essendo stata ceduta, bypassando l'iniziale tagliola del 31 dicembre.



