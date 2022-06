Salernitana, 30 milioni per sognare: ecco la cifra per confermarsi in A

SALERNO La Salernitana festeggia il compleanno senza ciliegina sulla torta, ma con tante sorprese ed altrettante operazioni in cantiere. Il regalo, invece, partirà dal budget che il presidente Iervolino ha intenzione di confermare per la prossima stagione. Con 30 milioni di euro, infatti, si proverà a programmare ed allestire una squadra capace di assestarsi in massima serie. Magari anche con il sogno - per nulla nascosto da parte del presidente - che porta al nome (e al cognome) di Edinson Cavani. Al tempo.



Oggi il club granata spegne 103 candeline - tra feste, ricorrenze e festeggiamenti che culmineranno stasera con la partita tra vecchie glorie e Nazionale cantanti allo stadio Arechi (incasso in beneficenza alla Lilt di Salerno) - e si appresta a vivere per la prima volta nella sua storia il secondo campionato di fila in serie A. In un mercato che ancora deve - di fatto - decollare, il neo direttore sportivo Morgan De Sanctis (ex portiere del Napoli di Mazzarri che brindò al ritorno in Champions League) sta lavorando sotto traccia per allestire una rosa che sia un mix di gioventù (il nome nuovo è quello del giovanissimo Lorenzo Lucca del Pisa) e di esperienza (contatti con Joao Pedro e Destro) da mettere a disposizione di Davide Nicola. Il trainer granata, assoluto protagonista della miracolosa impresa salvezza della stagione appena passata agli archivi, è a stretto contatto con il diesse granata. Radio marciapiede gracchiava di un pizzico di apprensione da parte del tecnico per un organico che ancora non è stato ben definito.

Prima di muoversi ufficialmente sul mercato, la Salernitana intende pianificare le strategie al termine di un incontro dello stato maggiore granata fissato a inizio di questa settimana (tra domani e dopodomani) tra Iervolino, l'ad Maurizio Milan ed il diesse, De Sanctis. L'obiettivo del patron è quello di centrare la salvezza con almeno tre giornate di anticipo e magari anche di togliersi qualche piccola/grande soddisfazione. L'organico sarà ringiovanito con almeno 4-5 profili under di valore e prospettiva. Se poi si riuscissero a mantenere anche i pezzi pregiati della rosa tanto di guadagnato. Intanto si va a completare l'organigramma tecnico del club granata. Ad affiancare De Sanctis dietro la scrivania, infatti, ci saranno anche Giulio Migliaccio - nelle vesti di direttore tecnico della Salernitana - e Simone Lo Schiavo con il ruolo di capo scouting. La scelta di Migliaccio, che lascia il posto di responsabile dello sviluppo e delle risorse tecniche dell'Atalanta (seguiva i profili della Dea in terza serie), pare sia arrivata d'imperio da parte di Iervolino in persona. Lo Schiavo, invece, andrà a svolgere lo stesso ruolo che ricopriva nella Roma, fortemente voluto proprio da De Sanctis in granata.



Nel mirino della Salernitana il giovane Calafiori ('02) della Roma (De Sanctis è stato dirigente sulla riva del Tevere, sponda giallorossa, fino al 28 febbraio scorso) ed il genoano Cambiaso ('00) che però ha tanti estimatori. Sempre a sinistra è forte il feeling per lo juventino Beruatto ('98). Occhio anche all'esperienza di Ansaldi ('86) che non rinnoverà con il Toro. Sulla fascia destra si rischia di perdere Mazzocchi: Torino, Bologna e sopratutto Monza hanno tentato il cursore partenopeo che riflette sul da farsi. L'alternativa potrebbe essere il giovane Ghislandi (01) dell'Atalanta, esploso quest'anno alla Turris, dove si è guadagnato la convocazione in Nazionale U-20. La Dea ha in organico anche l'attaccante Cissé ('03) che piace alla stregua del coetaneo Felix Afena-Gyan della Roma. Già detto di Lucca (in pole) c'è pure Manuel De Luca sul taccuino ('98, cartellino della Samp). Telenovela Djuric: le parti sono ferme sulle rispettive posizioni ed il braccio di ferro è servito.