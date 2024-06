Le scelte, il mercato e soprattutto il campo daranno una collocazione alla Salernitana nel prossimo scacchiere di B. Il Brescia è la nonna della categoria, ma questa etichetta le sta stretta. Patron Cellino ha già rotto gli indugi: vuole conservare i gol di Borrelli, che però ha mal di pancia, e acquistarne altri. Per i nuovi bomber, si è rivolto al veneziano Gytkjaer, che guadagna 750mila euro, all'ascolano Mendes, che ne incassa 200mila, infine a Torregrossa.

Quest'ultimo in B ha fatto spesso male alla Salernitana. Ora è legato al destino di Borrelli, che il Frosinone vuole riprendere e che Cellino intende riscattare incominciando a pagare la prima rata dei 3.5 milioni fissati per il riscatto. Torregrossa aspetta pure Aquilani. L'allenatore del Pisa è sotto contratto (2025) ma in bilico, come Vivarini a Catanzaro. Chissà che entrambi possano diventare profili spendibili per le candidature all'Arechi. Intrighi, intrecci, altalena: pare un guazzabuglio e invece è solo la carta d'identità della Serie B, una maratona, il regno dell'imprevedibilità, il campionato dei campanili. Il toto-diesse è cominciato dappertutto.

Fa eccezione il Sassuolo: è retrocesso il 19 maggio, il giorno dopo ha riconfermato Carnevali e ha promosso Palimieri, ieri ha incontrato Grosso a Milano e lo ha ufficializzato alla guida tecnica. Passo spedito, idee chiare, progetti da grande favorita alla vittoria del campionato. Occhio alla Sampdoria: punta a fare l'andatura, per la poltrona di diesse ha opzionato Accardi, che potrebbe congedarsi dall'Empoli. La Cremonese ha speso tanto ma non ha vinto la finale. Patron Arvedi ci riproverà, mister Stroppa ha un altro anno di contratto ma potrebbe dire addio. Non sono serviti 20 successi in stagione, compresi playoff, né i gol di Coda, di Vazquez.

In formazione ci sono Ciofani, Collocolo, Castagnetti e pure il difensore Ravanelli. Quest'ultimo è il primo obiettivo del Frosinone, se resterà Angelozzi. Dipende da Angelozzi. Dipende anche da Stirpe, invece, la riconferma di Eusebio Di Francesco, che deve smaltire le scorie della retrocessione. Il Catanzaro perde il faro Vandeputte (c'è pure il Palermo su di lui, oltre la Serie A) ma non dovrebbe cambiare pelle in dirigenza: ancora Foresti dg e Magalini ds, salvo imprevisti. Poi comincerà molto presto il vortice degli attaccanti, perché a Catanzaro c'è Iemmello (più fattibile di Tutino che è diventato istituzione a Cosenza e che in ogni caso è del Parma), il Brescia corteggia pure Lapadula, La Mantia si libera facilmente e cerca squadra.

Il Bari, che si separa dal direttore sportivo Polito, punta Gemmi del Cosenza ma non smette di sognare Antonelli. Il Cesena pensa anche ad Osti dietro la scrivania, vuole D'Aversa oppure Sottil in panchina al posto di Toscano (il Bari su di lui) ma ha l'entusiasmo delle neo promosse come Mantova e Juve Stabia (può lasciare il ds Lovisa). Il Cittadella e il Sudtirol sono la fotografia della provincia che punta sull'organizzazione, i giovani, la serenità. Lo Spezia sta mettendo due punti fermi: Platek è in Italia e si raffida a Macia e D'Angelo, direttore tecnico e allenatore. Pare intenzionato a puntare su Melissano come diesse e poi metterà mano ai riscatti dei calciatori, a cominciare da Nagy. Dopo l'addio a Goretti, la Reggiana ha ufficializzato Pizzimenti come uomo mercato e il Modena aveva scelto Catellani.

In B non ci sarà il Venezia, che ha vinto la finale playoff e in Serie A ha indicato lo stadio Arechi come impianto di riserva, in attesa che allo stadio Penzo terminino i lavori di ammodernamento. I rapporti con i salernitani sono ottimi, di gemellaggio. Nella mente dei supporter granata ci sarà sempre la notte della prima salvezza miracolosa: la Salernitana all'Arechi si era incartata contro l'Udinese ma il Venezia, sebbene retrocesso, onorò fino in fondo i valori della lealtà sportiva e impose il pareggio al Cagliari.

I granata in B giocheranno un solo derby, contro la Juve Stabia. Nei playoff di C, infatti, l'Avellino è stato eliminato dal Vicenza e il Benevento si è arreso all'organizzazione e al gioco della Carrarese. I toscani hanno, tra gli altri, il bravo Zanon e Capezzi (sarebbe calciatore bandiera, se la Salernitana facesse un pensierino a lui). Il Vicenza ha Confente tra i pali - bravo quanto il beneventano Paleari -, Costa sulla fascia sinistra, poi Greco e anche Della Morte, che sei anni fa giocava a Pagani.