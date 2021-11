Salernitana, si ferma anche Ribery Cola...a picco il nuovo modulo

Non c'è più tempo: in campo, in classifica, in infermeria. Colantuono, allenatore della Salernitana alla disperata ricerca della sterzata salvezza, ha atteso Franck Ribéry fino a ieri mattina. Poi il medico sociale, nella lista della salute, ha aggiunto un malanno ai cigolii al ginocchio con i quali il campione francese convive: ha la gastroenterite e non si è allenato ieri mattina con la squadra, al centro sportivo Mary Rosy. Gli altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati