Salernitana, si ferma Gondo: problema muscolare per l'attaccante

Inizia una nuova settimana ma la Salernitana continua a dover convivere con i problemi delle scorse settimane. Tradotto con una sfilza infinita di infortuni. Metabolizzata l'assenza di Kastanos causa squalifica per la trasferta di domenica all'Olimpico contro la Lazio, Stefano Colantuono si è ritrovato quest'oggi infatti costretto a dover fare i conti anche con l'assenza di Gondo.

L'attaccante, proprio ex biancoceleste, ha svolto solo fisioterapia a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro accusato già nel corso del derby con il Napoli. Giorno per giorno verrà valutata la sua posizione e quindi l'eventuale presenza a Roma nel prossimo weekend. Stesso iter anche per Capezzi e Coulibaly L. che Colantuono spera di poter portare almeno in panchina.