Salernitana, si ferma anche Mikael: distorsione alla caviglia

Un'altra brutta notizia per Davide Nicola dopo i forfait di Éderson e Veseli, quest'oggi nel corso dell'allenamento si è fermato anche l'attaccante Mikael a causa di una distorsione rimediata alla caviglia sinistra. La Salernitana, attraverso il suo bollettino medico, fa sapere che si tratta di un problema di lieve entità, ma a pochi giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus il brasiliano resta inevitabilemente in forte dubbio. Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda Mazzocchi e Ribéry che smaltiti i rispettivi acciacchi sono ora pronti a riprendersi la maglia da titolare, da capire solamente chi tra Kastanos e Verdi lascerà spazio al capitano granata.