Salernitana, si fermano Gyomber e Mazzocchi

Un giocatore che ritorna in gruppo e due che lo lasciano. Ma tutto, più o meno, fa parte del classico iter legato alla preparazione precampionato. La buona notizia per la Salernitana riguarda Boulaye Dia che questa mattina nella seduta mattutina svolta a porte chiuse nel nuovo quartier generale estivo (Fiuggi) si è allenato regolarmente in gruppo dando di fatto risposte confortanti dopo l'operazione dei mesi scorsi.

La brutta notizia riguarda invece Norbert Gyomber e Pasquale Mazzocchi: il primo ha rimediato un colpo alla spalla, il secondo un affaticamento muscolare. Entrambi non dovrebbero scendere in campo domani pomeriggio alle 18 quando i granata di Paulo Sousa saranno chiamati a sfidare in amichevole il Frosinone.