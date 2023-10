Salernitana, Simy per provare a scacciare la crisi offensiva: di nuovo in gruppo il nigeriano

Una mossa a sorpresa, inaspettata, per provare a ridare, chissà, un pò di fiato all'attacco, la Salernitana ha infatti deciso di far tornare in gruppo Nwankwo Simy.

L'attaccante nigeriano, da tempo impegnato in un lavoro individuale, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio si unirà al resto della squadra e inizierà a essere a tutti gli effetti una nuova pedina a disposizione di Sousa.

Le prova davvero tutte, dunque, la Salernitana complice le risposte negative ricevute in questa prima parte di stagione dal proprio attacco. Complice la scarsa vena realizzativa dei suoi "nuovi" compagni di squadra e l'infortunio di Ikwuemesi, Simy potrebbe trovare spazio in squadra molto presto. Il 16 ottobre 2021 a La Spezia l'ultimo gol realizzato in maglia da granata dal nigeriano.