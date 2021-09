Salernitana, Simy non si sblocca: solo una volta ha iniziato peggio

Prima della firma di Ribéry era stato considerato come l'acquisto più importante, non solo per un discorso economico ma anche e soprattutto per un discorso strettamente calcistico, ma nelle prime sei giornate di campionato Simy non è riuscito ancora a mettere in mostra il meglio di sé. Anzi.

Anche contro il Sassuolo l'ex bomber del Crotone non è riuscito a sfruttare una ghiotta occasione per sbloccarsi e regalare così punti importanti alla Salernitana. In attesa di raggiungere il top della condizione fisica, aspetto che ovviamente ha inciso, l'astinenza dal gol inizia comunque a tenere un pò tutti sulle spine. Un'astinenza che solamente in una stagione, da quando Simy è in Italia, è stata più lunga, stagione 2017-18 e alla sua seconda in A con il Crotone si sbloccò solamente alla settima di campionato contro la Spal.