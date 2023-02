Salernitana, Paulo Sousa nuovo allenatore? Accordo a un passo col tecnico portoghese

Dopo aver sondato più profili, tanti profili a dir la verità, la Salernitana sembra ormai vicina all'accordo con il successore di Davide Nicola che intanto questo pomeriggio ha guidato in città l'allenamento post Verona.

Nelle ultime ore, infatti, il presidente Iervolino e il diesse De Sanctis sono riusciti a limare gli ultimi dettagli con Paulo Sousa rendendo così meno complicata la trattativa.

Il portoghese, che in Italia ha allenato la Fiorentina e che negli ultimi anni non ha avuto grandi fortune con il Bordeaux, con la Nazionale della Polonia e con il Flamengo, ha in pratica mollato la presa su alcune pretese (contrattuali e di strategia sul mercato) spinto dalla voglia di volersi rimettere in gioco nel campionato italiano. In serata dovrebbe arrivare la fumata bianca.