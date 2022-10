Salernitana, sos a centrocampo: Bohinen accelera, obiettivo San Siro

C'è un altro 5-0, anzi due, alla voce «cose del passato da riscattare». Il successo ai danni del Verona aiuterà a livello mentale, ma in campo l'allarme suonerà tra bende, cerotti e squalifiche, particolarmente in mediana. Radovanovic sarà stoppato dal giudice sportivo, Maggiore potrebbe stare fermo per qualche settimana (oggi si sottoporrà agli accertamenti al flessore della coscia destra, come Lovato alla caviglia destra), Bohinen è ancora un punto interrogativo. L'ex Cska proverà a forzare, ma al momento è più no che sì: nella migliore delle ipotesi a San Siro andrà in panchina. Poco meglio in difesa: Fazio dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo oggi.



Mandritto e manrovescio l'anno scorso per la Salernitana contro l'Inter, all'andata con Colantuono e al ritorno con Nicola a Milano. Era il 4 marzo e l'allenatore alla sua prima trasferta sulla panchina granata nel dopogara scriveva su Instagram che «la più grande prova di coraggio è sopportare una sconfitta senza perdere il cuore». Prova superata dopo la manita del Mapei, da questo punto di vista, anche con quel pizzico di buona sorte che non guasta nel gioco delle compensazioni di una stagione. E con «l'unità e la forza del gruppo» sottolineata da Candreva sui social, dove ci mette il suo anche Sepe, che posta una foto di un «urlo liberatorio di chi sa quanto fosse importante vincere; farlo nel recupero è stato più sofferto, ma per questo ancora più bello». I nerazzurri domani giocheranno in Champions in casa del Barcellona e alla ripresa (questo pomeriggio alle 16) il trainer granata chiederà di sfruttarne la stanchezza. Chissà, magari anche con il «coraggio di accettare l'uno contro uno con più metri di campo alle spalle».



Chi farà filtro in mezzo al campo, chi costruirà? L'anno scorso fu 4-4-2 alla Scala del calcio; non erano ancora maturi i tempi del 3-5-2, né quelli di Bohinen, a cui erano stati concessi solo 2' col Bologna. Era considerato ancora in rodaggio: il suo momento arrivò per davvero solo contro la Roma (10 aprile). Oggi «Emil ci manca tanto», ha sottolineato Nicola. In settimana farà di tutto per recuperarlo e togliergli la paura di caricare regolarmente sulla gamba sinistra che ne ha rallentato il rientro a Reggio Emilia: un timore che ha causato sovraccarico alla coscia destra e che non può andar via con la bacchetta magica. Il norvegese vuol fare di tutto per esserci, ma sarebbe difficile reggere 90' alla sua maniera. Kastanos scalda i motori e con lui Capezzi, nell'eventualità. Bohinen potrebbe essere inserito gradualmente, se necessario a partita in corso, e tornare titolare contro lo Spezia. Lì dietro, invece, Fazio è pronto a riprendersi il posto da braccetto sinistro, nel pacchetto che sarebbe completato da Daniliuc e uno tra Gyomber e Bronn. Pirola, comunque motivatissimo perché di proprietà dei nerazzurri, scivolerà verosimilmente di nuovo tra le riserve.



Ieri mattina non c'è stato il revival Sabatini-Nicola. Il premio Manlio Scopigno 2022 rispettivamente come manager dell'anno e miglior allenatore di Serie A è stato ritirato per entrambi da delegati: al salone d'onore del Coni a Roma c'erano Pietro Bergamini, collaboratore dell'ex diesse granata, e Daniele Tozzi (riatletizzatore addetto al recupero degli infortunati della Salernitana). Nicola era in collegamento video. Si è detto «orgoglioso del riconoscimento, mio solo perché rappresentante di tutto il gruppo», poi ha tracciato la strada da qui al prossimo mese: «Sono passate solo poche giornate e in Serie A le cose cambiano molto velocemente. La sosta per il Mondiale sarà un'anomalia. Noi vogliamo arrivarci senza passi falsi, raccogliendo più punti possibili. È il secondo anno consecutivo di massima serie, non era mai accaduto nella storia della società. Questo ci rende fieri e deve farci camminare con i giusti passi. Panchina salvata dopo il successo con gli scaligeri? No, sono in discussione da trent'anni, prima da giocatore e poi da allenatore».



Salta invece quella di Cioffi, esonerato dal Verona ieri sera. In casa Hellas mastica amaro anche l'ex granata Djuric: «Abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco e pagato gli unici due errori commessi. Inoltre, qualche episodio arbitrale non ci ha favoriti. Credo che la gestione del match sia stata errata da parte di Ghersini, che ha adottato un metro di giudizio impari in tanti episodi dubbi».