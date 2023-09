Dia è rientrato a Salerno, ieri mattina ha raggiunto il centro sportivo Mary Rosy dove si allena la Salernitana e ha cominciato la fisioterapia dopo l'infortunio muscolare accusato in allenamento con il Senegal. «L'ho visto, poi è andato a fare delle visite mediche. L'idea che mi sono fatto è che è un ragazzo che ha sempre dato tutto in campo per il club, la squadra e i tifosi. Questo è quello che voglio da ogni giocatore. Lui è ancora della Salernitana, mi aspetto ancora questo quando sarà disponibile, il resto sono situazioni da risolvere internamente. Lo aspetto per vedere quello che ho già visto in tutte le partite in cui è stato in campo», ha detto Paulo Sousa in conferenza stampa.

Dia dopo aver lasciato lo scorso fine settimana il ritiro della nazionale senegalese, in seguito all'infortunio muscolare, era atteso a Salerno martedì ma il rientro è slittato di cinque giorni, per motivi personali che lo hanno trattenuto in Francia. La Salernitana aveva sanzionato Boulaye con una multa di circa il 15% dello stipendio mensile per alcuni atteggiamenti avuti alla vigilia della trasferta di Lecce dopo la mancata cessione in Inghilterra al Wolverhampton. Dopo l'opera di mediazione portata avanti dal ds Morgan De Sanctis ieri il senegalese è rientrato a Salerno, oggi sarà in tribuna all'Arechi per assistere al match contro il Torino (inizio ore 18.30) e dovrebbe essere, quindi, la prima occasione di incontro con il presidente Iervolino. Intanto si attende l'esito della risonanza magnetica per capire con maggiore esattezza quando potrà tornare ad allenarsi ed essere in campo: dopo il Torino sarà costretto a saltare anche il match di venerdì contro il Frosinone e la speranza è che possa tornare a disposizione di Sousa per la trasferta di Empoli. Contro il Toro per la maglia di centravanti Botheim è favorito su Ikwuemesi.

Intanto Paulo Sousa ha perso un altro pilastro, il centrocampista maliano Lassana Coulibaly. «Non si è fatto male in Nazionale ma a Lecce, ha grande capacità di superare il dolore e mettersi sempre a disposizione per aiutare la squadra. È un ragazzo che può aiutare a crescere anche i compagni a livello di comunicazione con i suoi comportamenti. Purtroppo si è fatto male in allenamento e non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fuori». Lassana Coulibaly si era fratturato il setto nasale e in questi giorni a Salerno, dopo il rientro dalla Nazionale, si era allenato con la mascherina: durante l'allenamento di rifinitura di ieri mattina lo stop per un problema muscolare. Oggi verrà sottoposto ad accertamenti radiografici per poter capire i tempi di recupero e quante altre partite sarà costretto a saltare oltre quella di oggi all'Arechi contro i granata di Juric. A centrocampo la coppia centrale sarà composta da Bohinen e Legowski, il nazionale under 21 polacco, uno degli acquisti estivi. Recuperato dall'infortunio Maggiore che andrà in panchina. Sarà disponibile anche il difensore Daniliuc, come spiegato dallo stesso Sousa in conferenza stampa. «Daniliuc e Maggiore hanno lavorato bene per tutta la settimana e siamo felici di averli con noi».

Il tecnico portoghese ieri alla vigilia del match contro il Torino ha caricato la Salernitana che oggi andrà a caccia della prima vittoria in campionato che sarebbe molto importante per la classifica. «Credo che non conti tanto il modulo tattico ma l'atteggiamento con cui verrà affrontata la gara. Il Torino è una squadra che gioca con aggressività, intensità in ogni duello e pressione a tutto campo. Sono una squadra forte con qualità fisica e tecnica», ha spiegato Sousa aggiungendo. «Da quando siamo arrivati subiamo molte meno occasioni chiare da gol quindi credo che la nostra organizzazione difensiva sia migliorata molto. Abbiamo fatto una settimana di lavoro strepitosa, credo che siamo pronti per affrontare una gara del genere: abbiamo preparato bene la partita, dovremo essere equilibrati e presenti dall'inizio alla fine». Il tecnico portoghese ha anche parlato della visita di venerdì scorso del presidente Danilo Iervolino. «La vicinanza del presidente ci fa molto piacere e ci stimola a migliorare. L'unione è fondamentale, cercheremo tutti insieme di raggiungere gli obiettivi prefissati».