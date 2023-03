«Per vincere bisogna tirare in porta» e «grandi giocatori vedono autostrade dove altri vedono sentieri». Lo diceva Boskov, che della Sampdoria è stato allenatore, mito, leggenda. Domenica scorsa a Marassi, dopo aver fatto 0-0 nello stadio del grande Vujadin, la Salernitana attraverso Paulo Sousa ha ammesso che «rigore è quando arbitro fischia». Dunque non cerca alibi, non si... aggrappa alla maglia di Piatek che si è allungata per alcuni secondi in area doriana. L'attenzione, invece, si sposta sul centrocampo e sugli interpreti, sulle pecche della partita, sulla necessità di trovare soluzioni nuove.



Per raggiungere alla svelta la quota salvezza fissata a non meno di 36 punti e per farlo attraverso un'identità tattica precisa che Paulo Sousa ha individuato e scelto (3-4-2-1 con poche eccezioni), urge giocare svelto nella terra di mezzo, migliorare il palleggio, presentare determinate caratteristiche tecniche. La Salernitana ha schierato due mediani, Lassana Coulibaly e Domen Crnigoj. Sono, però, incontristi, hanno requisiti da cattura palloni, possono pressare l'avversario, sono pedine di interdizione e non costruttori di gioco. Se a propria volta sono pressati, com'è accaduto durante la sfida alla Sampdoria, tendono a perdere palloni sanguinosi e la squadra si espone ad azioni di contropiede.

Lassana Coulibaly è un diesel: giocatore muscolare, dà il meglio di sé appena può contrastare e poi liberare la falcata in ribaltamento. Crnigoj è molto simile. E merita un elogio supplementare: quando è stato sostituito all'intervallo, lo sloveno ha rimandato la doccia, ha vestito il giubbotto ed è ritornato in campo per incitare i compagni dalla panchina. È una dimostrazione evidente di attaccamento alla causa, di alta professionalità: aveva nella testa solo la partita. Poi però la differenza la fanno i piedi: non è facile giocare - non tutti sanno farlo - tra linee strette avversarie, non è stato agevole a Genova trovare la chiave per aprire il fortino della Sampdoria. Sousa ci ha provato, invano, facendo ricorso a due mosse: Bohinen per la costruzione dal basso e poi Dia pronto a svariare, più vicino a Piatek. Ma non ha snaturato l'identità, cioè non ha rinunciato a due mediani a presidio della fase difensiva. Piuttosto ha schierato Bohinen come giocatore di raccordo, più di qualità, geometrico insieme ad una coppia di interditori.



È possibile nel futuro a breve termine giocare con un solo mediano più Bohinen senza rinunciare alle sottopunte? Sousa in sala stampa a Genova ci ha già risposto: «Non la vedo così, non credo si possa fare: Bohinen non copre una lunga porzione di campo. In questo momento dobbiamo osare ma anche non dimenticare la cosa essenziale, cioè portare punti a casa». Ecco come Sousa da calciatore interpretava il proprio ruolo, centrocampista. Intervista da juventino, datata, ma aiuta a capire. «Ho sempre saputo che correre è importante, perché in campo c'è una palla sola ed io voglio starle vicino - spiegava - Però non bisogna correre a vuoto, tutto deve seguire un disegno. Tutti danno grande importanza all'ultimo passaggio, perché spesso il gol nasce in quel momento. Ma io credo sia decisivo soprattutto il primo. Non bisogna aver paura di rischiare. Ho sempre amato Falcão. Non è vero che il regista appartiene al calcio del passato: anche oggi serve chi organizza. La differenza rispetto alle altre epoche è la velocità, tutto deve procedere in millesimi di secondo».

Velocità di pensiero e di esecuzione, leggere la giocata: non è semplice per chi «giocava sulla verticalità», come ha ricordato il portoghese a Genova facendo rapido riferimento alla vecchia Salernitana. Il regista è/sarebbe Bohinen ma non deve specchiarsi. Maggiore a La Spezia era un giocatore dinamico: non lo è ancora a Salerno, deve trovare smalto e condizione. La Salernitana che si prepara a far visita al Milan - Tonali e Bennacer, coppia di mediani, non sono centrocampisti centrali gemelli ma complementari - potrebbe confermare identità tattica modificando la posizione di una pedina sullo scacchiere. Potrebbe essere Kastanos l'osservato speciale. Il calciatore cipriota, infatti, potrebbe arretrare di qualche metro e giocare insieme a Lassana Coulibaly (staffette con Crnigoj all'occorrenza). In questo caso, toccherebbe a Dia posizionarsi da sottopunta insieme a Candreva. Kastanos ha discreta visione di gioco, è in fiducia, di sicuro pensa e gioca più svelto di un mediano puro. Lo ha dimostrato a Genova: splendida verticalizzazione per Candreva nel primo tempo, la palla gol più importante costruita dalla Salernitana.