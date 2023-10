Si è sbloccato Colombo, ha vinto il Monza: al quarto risultato utile, ha pescato pure il jolly sbancando Reggio Emilia. Prima di incollarsi su Sassuolo-Monza e vedere i prossimi avversari della Salernitana scappare in campo e in classifica (9 punti), Paulo Sousa ieri si è ritemprato a Ravello. L'ha frequentata con la moglie Cristina e i due cani, si è imbattuto nella spensieratezza di Pippo, un bambino che gli ha regalato il cavalluccio marino a calamita. Poi è stato accolto dal vice sindaco Gianluca Mansi, appassionato tifoso della Salernitana. Il nome del ristorante dove ha pranzato racconta di tre punti, un desiderio forte, un auspicio perenne: a Monza domenica è d'obbligo vincere ma servirà l'impresa.

Turista per caso e allenatore per sempre, soprattutto «sempre più convinto di allenare la Salernitana», come ha spesso dichiarato in questo periodo di sospiri e sconfitte, Paulo Sousa ha cercato riposo dove Virginia Woolf, Greta Garbo e Richard Wagner, tra gli altri, trovarono ispirazione. Ora in Brianza servono piedi ispirati: di Boulaye Dia e Cabral che duetteranno, di uno tra Martegani e Candreva chiamato ad assecondarli. La presenza dell'argentino forse dipende dalla presenza del capitano. In questi giorni, nelle ultime ore, Sousa ha cercato di rasserenare la squadra. «Tutti stanno crescendo ha detto pure gli anziani». A loro, ad esempio a Fazio sebbene non giochi, a Candreva e ad un po' di vecchia guardia italiana, si è rivolto per aiutare chi si sta inserendo. Inzaghi non ha fatto svolgere ritiro pre-gara all'Inter prima della sfida di Champions al Benfica. Non è mica l'unico: è accaduto pure alla Salernitana prima della partita contro Lautaro. Sousa ha ordinato cena venerdì, poi stabilità «emuziunal» con le famiglie, quindi rifinitura la mattina del 30 settembre e pranzo. È il suo modo, il suo metodo, prova a ribaltare ed a ricucire con pazienza. Occorrono tempo e pazienza, però adesso la clessidra fa davvero scivolare gli ultimi granelli di sabbia, perché Monza è tappa clou, alla presenza di una curva ospiti esaurita (2200 biglietti acquistati, altri 200 concessi). Dal Monza a Monza. Paulo Sousa proprio contro i brianzoli trovò la prima vittoria dalla allenatore della Salernitana, una delle quattro.

Domenica 26 febbraio 2023 nasceva il Sousa pensiero, un atteggiamento tattico diverso. In campo non ci fu più traccia dei quinti che Nicola aveva proposto, non più Candreva sulla fascia ma le sottopunte a piedi invertiti: Kastanos a destra per farlo calciare con il sinistro e l'attuale capitano a sinistra per fare la cosa opposta. La Salernitana vinse 3-0, scoprì Coulibaly mediano forte e pure raffinato goleador. Le altre reti arrivarono proprio con azioni concluse dalle sottopunte a rimorchio. Non fu quella la partita d'esordio del tecnico portoghese ma di sicuro contro il Monza esordirono i suoi concetti tattici, che ancora resistono e che lui ha provato adesso a ritoccare cercando soluzioni con Martegani e Cabral.

Molti mesi fa, non c'era Dia nella sua prima vittoria contro il Monza ma Sousa sterzò in fretta sulla cooperativa del gol che potesse sopperire per qualche gara alla convalescenza di Boulaye. Che cosa e chi cambierà domenica? Forse il verbo utile è confermerà. Bohinen gli è piaciuto moltissimo e pure Legowski: saranno presenti. Bradaric ha convinto un po' meno e quindi si propone anche Mazzocchi a sinistra. In difesa occhio ad un cambio possibile: Pirola per Lovato. Poi il modulo dovrebbe essere a specchio: il Monza è bello e brioso, 3-4-2-1 con Colombo vertice Mota e Colpani a ridosso, Ciurria sulla destra o a sinistra se occorre, Gagliardini e Pessina in mezzo al campo. Izzo ko al ginocchio.

C'è, dunque, di nuovo il Monza sul cammino di Sousa e della Salernitana. Quel Monza che due anni fa, in occasione del memorial Iervolino, il patron granata definì dal «mercato aggressivo come il nostro». Aggressivo e dispendioso: adesso la strategia-missione della Salernitana è rientrare del passivo di 30 milioni e salvarsi con riconfermati e nuovi ingaggiati. Il Monza che cercò e ha cercato di nuovo Mazzocchi prima che morisse Berlusconi predilige italiani in campo. Quando, però, si è fatto male Caprari, ha ingaggiato lo svincolato Papu Gomez e ieri gli ha restituito uno spezzone di Serie A. Dal Monza a Monza: sarà durissima, ma batterla è l'unica cosa che conti, perché la Salernitana adesso non può più sbagliare. Dietro ai granata c'è solo il Cagliari, che ieri sera ha perso 3-0 a Firenze. La Salernitana, che ritroverà i sardi all'Arechi il 22 ottobre dopo la sosta, evita così l'ultimo posto. Prima, però, c'è un bivio in Lombardia.