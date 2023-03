Salernitana, Sousa avverte: «Attenti alla Samp, non molla mai»

Ritrovata la vittoria, ora la Salernitana deve andare alla ricerca di conferme. Importanti.

Perché domani pomeriggio i granata saranno impegnati nello scontro salvezza contro la Sampdoria allo stadio Marassi: “Per noi tutte le partite devono essere importanti, dobbiamo concentrarci sui nostri compiti collettivi e individuali. Possiamo avvicinarci alla vittoria delle partite quando si è più vicini alla nostra identità, in più stiamo cercando di acquisire una mentalità forte a prescindere dall’avversario che affrontiamo per provare a vincere sempre – ha detto in conferenza stampa alla vigilia il tecnico Paulo Sousa -. La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l’arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere tantissimo la sua squadra dal punto di vista dell’intensità, non molla mai e combatte fino all’ultimo per il risultato”.

Capitolo scelte di formazione, oltra a Troost-Ekong il tecnico dei granata dovrà rinunciare dal primo minuto anche a Sepe: “Non essendosi allenato tutto la settimana la scelta, questa volta, è semplice, per cui in porta giocherà Ochoa. In queste due settimane i giocatori si sono messi a disposizione e vogliono competere. Mazzocchi? Per me Pasquale è un giocatore molto qualitativo sulla costruzione dal basso, prende le sue responsabilità, nell’ultimo terzo di campo è molto efficace nei cross, è polivalente, gioca bene su tutte e due le fasce laterali, ha entusiasmo coinvolgente, è da Nazionale. Lo stesso vale per Dia, ha fatto tutta la settimana di allenamento e riesce a riconoscere sempre meglio i movimenti dentro il campo”.