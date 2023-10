Il pallone è rotondo come una pizza. La Salernitana tutta, Sousa compreso ci ha messo gli ingredienti: armonia, compattezza, voglia di uscire dal tunnel della crisi. Ieri a pranzo, i calciatori hanno sancito un patto di spogliatoio in un ristorante nei pressi della vecchia sede sociale del club. Non solo hanno mangiato la pizza insieme: la notizia nella notizia è che hanno messo le mani in pasta e la squadra è diventata il panetto che prende forma imparando tutti insieme a farlo lievitare.

Novelli pizzaioli, i granata hanno affondato le mani nell'acqua e nella farina, affinché tutti insieme andassero alla radice delle cose e quindi dei problemi. L'idea è venuta a Sousa e i calciatori l'hanno sposata volentieri. Non contano il ruolo e il grado: dal portiere all'attaccante, dal titolare alla riserva, ieri i calciatori della Salernitana sono stati gruppo. Altra curiosità: tutti hanno fatto la pizza ma non tutti potevano mangiarla, per ragioni di dieta. Il nutrizionista ha seguito tutto, era presente anche il catering per cucinare pietanze alternative. Pizza non per tutti ma fatta da tutti, perché si sta tutti insieme. Chiamatela come volete: team building cioè costruzione della squadra, oppure amalgama, che è la cosa più difficile da creare e non si compra al mercato. Restano il senso del messaggio inviato e l'obiettivo da raggiungere prima di una partita da brivido, da bivio, ma che può diventare anche il trampolino e l'aria nuova. Ieri è stata servita la ricetta, ora l'auspicio è che la squadra abbia custodito il tesoro di un pizzaiolo o di una massaia: è il «lievito madre», l'ingrediente che si conserva sempre e che si rigenera impastando.

«Tonino tienici in gioco»: la battuta la inventarono i tifosi della Juventus destinatario Candreva l'11 settembre 2022, dopo il gol bianconero del possibile 3-2 non convalidato dal Var che aveva dimenticato il numero 87 della Salernitana nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Ora la battuta torna d'attualità: Tonino può tornare nella mischia a Monza, può rientrare nella corsa salvezza ma può anche entrare in corsa, in partita. Dipende da Sousa e dipende dal suo adduttore. Candreva ha «parlato» con immagini ed emoticon: su Instagram ha pubblicato la sua foto, la clessidra e la batteria in autoricarica. Mast'Antonio è entrato alle 8.30 al Mary Rosy dopo la risonanza magnetica di controllo svolta al centro polidiagnostico Check Up e ha poi lasciato il centro sportivo dando precedenza solo agli automobilisti che transitavano su via Lago Trasimeno. Lo attendeva la pizza di gruppo. In campo, nella sana competizione, proverà invece a non «dare precedenza» a Martegani. In campo, se sta bene, Candreva può essere valore aggiunto. In panchina è una carta in più. Sta forzando l'andatura anche Coulibaly: non ha svolto solo la corsa veloce, che di solito si concede a chi sta migliorando, ma negli ultimi giorni ha anche lavoro molto con la squadra. La convocazione, anticamera di una possibile sorpresa a Monza, non pare affatto una chimera. Pirola migliora e ci sarà, Maggiore pure. Ochoa non molla: «Va molto meglio, il torcicollo è quasi passato. Il taping? L'ho gettato via», ha detto ieri ad un tifoso che gli chiedeva aggiornamenti sugli acciacchi del giorno prima.

Due gol subiti in media a partita, mai la porta inviolata: la Salernitana parte sempre con un gap da colmare e su questa crepa perenne bisogna interrogarsi ponendo rimedio dal punto di vista tattico e come reparto. A guardar bene, è il problema più grande, perché pure la Salernitana derelitta di Empoli aveva segnato un gol (Cabral in fuorigioco) e pure la squadra che poi ne ha presi quattro dall'Inter era riuscita a trovare il momentaneo pareggio (1-1 annullato, Legowski oltre la linea dei difensori nerazzurri). Il primo problema, dunque, è lì, nella propria metà campo. Sousa dovrebbe ripartire da Daniliuc, Gyomber e poi preferire Pirola, al posto di Lovato. A centrocampo, a Monza, può ripresentarsi con Bohinen e Legowski ma valuta con attenzione Coulibaly. Sulle fasce, Kastanos largo a destra e Bradaric a sinistra. Cabral sottopunta con Candreva oppure Martegani. A Monza hanno inventato strofe nuove sulle note di Uomo Tigre: cantano UomoDigre, riferendosi al portiere Di Gregorio e sul canale Twitter il club brianzolo ha amplificato. La Salernitana risponderà con il suo leone d'Africa. Toccherà al senegalese Dia reggere le sorti dell'attacco: serve un ruggito salvezza.