Salernitana, Sousa: «Coulibaly out contro il Torino e per le prossime gare»

Riecco il campionato, ma riecco anche i problemi per Paulo Sousa. In vista della gara contro il Torino in programma lunedì pomeriggio allo stadio Arechi il tecnico della Salernitana dovrà rinunciare a Lassana Coulibaly: “Purtroppo a Lecce si è rotto il naso e subito dopo ha dovuto fare un lungo viaggio, un tipo di viaggio che non aiuta i giocatori infortunati" - ha precisato in conferenza stampa il portoghese -. "Lui ha una capacità di superare anche il dolore e mettersi sempre a disposizione del gruppo, è importante avere un ragazzo presente a livello di comunicazione che aiuta a crescere la squadra. Purtroppo non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fuori, domani comunque non sarà della partita. Non creo aspettative, sono molto realista”.

Aspettative che invece iniziano a crescere per qualche altro calciatore che passo dopo passo si avvicina al rientro: "Daniliuc così come Maggiore ha fatto tutta la settimana e sta crescendo, aspettiamo indicazioni mediche per poterlo inserire nell'elenco dei convocati.

Dia? L'ho visto questa mattina, poi è andato a fare delle visite mediche. L’idea che mi sono fatto è che è un ragazzo che ha sempre dato tutto in campo ed è quello che voglio da ogni giocatore. Lui è ancora della Salernitana, mi aspetto ancora questo quando sarà disponibile, il resto sono situazioni da risolvere internamente”.