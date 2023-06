La Salernitana ha investito e si è anche protetta: con la pec inviata ha vidimato il contratto di Paulo Sousa fino a giugno 2025, ma sul pallone ha piazzato una valvola di sicurezza. È la penale: il silenzio assenso fino al 20 giugno renderà effettivo il vincolo biennale e il «no grazie» entro quella data costerà 1 milione di euro all'allenatore portoghese. Nella fiduciosa e rispettosa attesa («questa società non strozza», ha detto De Sanctis, nell'accezione di «non tarpiamo le ali a nessuno»), pure la clausola ha il suo peso.

Siccome Sousa è un patrimonio granata, chi dovesse corteggiarlo adesso lo pagherebbe due volte: ingaggio al professionista e indennizzo alla Salernitana. Voci di mercato hanno inserito anche Sousa nel corposo casting del Napoli per il successore di Spalletti ma De Laurentiis, che ha sondato Garcia e Galtier, non è propenso a sborsare soldi a fondo perduto per farsi carico di clausole. Sousa ha anche allenato in Francia e adesso l'Olympique Marsiglia ha divorziato da Tudor. Il proscenio della Champions League fa gola a tutti (Gattuso, Grosso) però ci sono tanti allenatori che possono guidare squadre nell'Europa che conta senza essere gravati dalla clausola. Resta, infine, ballerina la panchina del Bologna. Dal primo momento, però, De Sanctis ha «parato» i cattivi pensieri mostrando fiducia: «Sono certo che questa finestra di riflessione trascorrerà serena. Non siamo in ansia. Con la proprietà abbiamo la convinzione che Paulo sarà il nostro allenatore». Non si sta guardando intorno, non cerca un sostituto, anzi in attesa del «comunicato ufficiale che arriverà a chiusura di questa finestra», imposta il mercato nel solco della continuità e quindi secondo la logica e l'impostazione che Sousa ha dato in campo e nelle cene.

Due cene: la prima alla vigilia di Salernitana-Udinese alla presenza del patron Iervolino («Sousa resta? Certamente sì», rispose il presidente) e la seconda pochi giorni fa, insieme a De Sanctis e Milan. La traccia tattica è 3-4-2-1, da convertire anche in 3-4-3, dunque con calciatori in aggiunta che non siano solo sottopunta-trequartisti come Candreva e Kastanos, ma ali. Quindi De Sanctis sta lavorando su caratteristiche rappresentative della rosa attuale e trasversali a qualsiasi manico, allo scopo di cautelarsi in ogni caso. Ci sono clausole che piacciono e altre da disinnescare. Nel contratto di Dia sedici gol e sei assist, finito anche nel mirino della Roma per sostituire Abraham ce n'è una che può essere esercitata entro il 15 luglio: 25 milioni per portarlo via. La Salernitana lavora per disinnescarla: riscatto a 12 milioni, nuovo contratto con nuove condizioni e più soldi molti di più al giocatore, che adesso guadagna 1,9 milioni netti più bonus in cambio della rinuncia alla clausola rescissoria. Potrà ufficialmente agire al compimento del riscatto, fissato dal 14 al 16 giugno.



Dia sarà anche super impegnato tra gennaio e febbraio: ci sarà la Coppa d'Africa, il suo Senegal campione in carica la disputerà. Potrebbe partecipare anche Coulibaly con il Mali. Questo non è un dettaglio: pesa sulle valutazioni di chi compra, di chi cede o trattiene. Insomma Dia per un mese abbondante non ci sarà e in ogni caso i suoi gol vanno sostituiti o attesi con la presenza di altri giocatori prolifici. Sul taccuino ci sono Piroe e Dovbyk. Maupay e Diallo costano di più. Per i contratti dei calciatori Iervolino sarebbe anche propenso ad impostare una «formula Sousa»: biennale o triennale, ma anche una clausola per liberarsi anzitempo di una prestazione improduttiva. Idea al momento ancora innovativa? Chissà.

Occhio a Nzola. Piace a tutti, pure alla Roma (che ha Tahirovic da offrire, a Sousa piace tanto Bove). È angolano, non partecipa alla Coppa d'Africa, costa meno di Dia. La Roma riflette e la Salernitana forse. Lo Spezia oggi si gioca il bivio: paradiso o inferno, come il Verona. Su sponda spezzina ci sono pure Gyasi e Holm (non più under), su sponda Hellas ci sono Faraoni e il forte Doig (under, mancino) ma De Sanctis ha pure spiegato che nel mercato domestico la collaborazione è al punto di minimo, tranne che l'interlocutore sia una big. Tra le grandi c'è il Napoli: la Salernitana ha mostrato interesse per Zerbin e per Zanoli. Piacciono anche alcuni profili U-20: sotto osservazione l'esterno Zanotti e il centrocampista Prati. Tra i giovani anche lo juventino Turicchia ed il colombiano Oscar Cortés dei Millonarios. La Salernitana aveva messo sotto contratto l'africano Anorful, ma persistono i problemi alla caviglia e potrebbe congedarlo. In tal caso si libererebbe un ulteriore posto da extracomunitario.