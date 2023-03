Salernitana, Sousa ha (ri)alzato il muro difensivo: solo una volta due gare senza subire gol

Restano ancora i rimpianti per non aver osato di più domenica pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria, ma intanto la Salernitana oltre al prezioso punto si tiene stretta anche la seconda partita consecutiva conclusa senza gol subiti. Non esattamente una consuetudine per chi nel corso della stagione ha dovuto spesso fare i conti con un bel po' di problemi nella metà campo difensiva.

Merito, quindi, a Paulo Sousa che in pochissime settimane ha saputo (ri)dare stabilità a una Salernitana che prima di questa fase soltanto una volta era riuscita a tenere inviolata la porta per due gare di fila.

Era l'inizio di campionato, per l'esattezza la 2° e la 3° giornata, quando i granata riuscirono a non concedere gol prima all'Udinese e poi alla Sampdoria.