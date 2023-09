Salernitana, Sousa indica la strada: «Contro il Frosinone dovremo dare il massimo»

Nessuna conferenza stampa ma soltanto una nota emessa dalla Salernitana a firma Paulo Sousa alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Frosinone:

«Domani dovremo fare del nostro meglio sia a livello individuale che collettivo perché ci attende una partita difficile contro un avversario in un ottimo momento di forma» ha spiegato il tecnico portoghese.

«I ragazzi stanno lavorando molto bene, sta crescendo anche l’integrazione dei nuovi e tutti insieme dobbiamo fare di tutto per conquistare la vittoria che è quello per cui lavoriamo ogni giorno.

Chi lavora con me già dallo scorso anno sa benissimo che per me non è abbastanza avere qualità tecniche individuali e conoscenza tattica ma è fondamentale avere disponibilità totale fisica e mentale per aiutare la squadra. I nostri tifosi sono un valore aggiunto e rappresentano la nostra anima. Nell’ultima partita ci hanno sostenuto fino alla fine e hanno riconosciuto il lavoro e la mentalità della squadra. Abbiamo bisogno di questa sinergia per battere una squadra in salute che può creare diverse difficoltà».