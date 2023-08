Salernitana, Sousa recupera Lovato per il debutto a Roma: «Ikwuemesi e Stewart? Non li conosco»

Il momento è arrivato, ecco la prima vigilia di campionato per la Salernitana e il suo allenatore Paulo Sousa attesi dalla sfida contro la Roma in programma domenica pomeriggio all’Olimpico.

“Qualche settimana fa ho commentato l’inizio che avremmo avuto in campionato, ma più che lamentarmi ho cercato di far arrivare ai nostri tifosi un messaggio concreto: devono essere orgogliosi dei nostri giocatori, in questo periodo di precampionato anche in condizioni non ottimali e con un numero di giocatori ridotto abbiamo comunque lavorato in un certo modo e siamo riusciti a passare il turno in Coppa e abbiamo vinto il Trofeo Iervolino. Io sono orgoglioso dei miei – ha detto un giorno prima della sfida il tecnico portoghese -. Contro i giallorossi, però, dobbiamo fare una partita decisamente migliore rispetto a quella di Coppa, anche se l’avversario sarà diverso e giochiamo fuori casa. Il campionato è una maratona ma la strada si percorre passo dopo passo, ogni partita è la più importante. Voglio vedere i giocatori arrivare al massimo del potenziale per avere certezze maggiori”.

Per la trasferta di domani Sousa dovrà rinunciare a Pirola e Bronn ma recupera…: “Lovato che sarà infatti convocato. Mazzocchi, invece, ha fatto tutta la settimana di lavoro ma credo gli manchi un minutaggio competitivo. Non sarà brillante come quando è al massimo del potenziale ma sicuramente sarà della gara – ha detto sempre Sousa alla vigilia -. De nuovi avremo solo Legowski a disposizione, l’ho conosciuto quando ero ct della Polonia e lui giocava in una struttura diversa e in un campionato completamente differente.

Di conseguenza lui come gli altri, che non conosco per niente e ho bisogno di conoscerli, dovranno cercare di ambientarsi. Vengono da campionati inferiori, sono scommesse forti del nostro direttore e del presidente”.