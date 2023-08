Salernitana, Sousa: «Servono 7 giocatori, ma ho fiducia»

In attesa del campionato ecco la Coppa Italia, domani alle 17:45 la Salernitana affronterà allo stadio Arechi la Ternana.

Come accaduto nelle amichevoli delle settimane scorse, anche questa volta Paulo Sousa avrà gli uomini contati: «Le risposte su quanto e quando sarà completato l’organico devono darle il direttore o il presidente. Ho parlato con loro già alla fine della scorsa stagione, era chiaro quello di cui c’era bisogno: della punta centrale, di due esterni alti, di due centrocampisti, un centrale difensivo che potesse fare anche il terzino e pure di una sottopunta in più. Entrambi hanno detto che avrebbero costruito una rosa più forte dello scorso anno, io ho fiducia, cerchiamo di avere tutti fiducia. Mancano 19 giorni alla chiusura del mercato. Mamadou Coulibaly? Non ho parlato di lui ancora con il direttore ma l’impegno che sta mettendo e lo scarso numero di pedine in quella posizione mi fa ragionare nella direzione di una sua permanenza per tutta la stagione».

Aspettando, finalmente, buone nuove dal calciomercato, per Sousa il pensiero fisso di queste ore è il debutto in Coppa Italia: «Tutte le partite, da quando sono arrivato, sono importanti.

Di conseguenza quella di domani lo è, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, voglio una squadra che scenda in campo per vincere senza risparmiare energie fisiche ed emotive. Voglio vedere impegno, gli errori possono esserci a livello tecnico così come qualche imperfezione tattica ci può stare, ma dal primo giorno dico al gruppo che serve attitudine. Costil sarà il portiere della Coppa Italia e Ochoa quello del campionato».