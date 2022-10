Salernitana-Spezia, Nicola: «Giochiamo con spensieratezza»

Novanta minuti di grande importanza per la Salernitana, novanta minuti che serviranno per continuare ad allontanarsi dalla zona retrocessione e per evitare che sabato pomeriggio al termine del triplice fischio finale della gara dell’Arechi contro lo Spezia si possa tornare a parlare di un possibile esonero di Davide Nicola: «La valanga di critiche non la percepisco, credo che la gente sia contenta. Da quando è arrivato Iervolino i miglioramenti sono tangibili sotto tutti i punti di vista - il punto di vista del tecnico granata - L’anno scorso siamo arrivati in una condizione disperata e si è creato un ambiente molto positivo. La squadra si allena con piacere, i tifosi mantengono entusiasmo e voglia. Non credo si possa essere scontenti di ciò che la Salernitana sta facendo, ma noi per primi vogliamo migliorare tutto, inanellando risultati convincenti».

Anche per la gara dell’Arechi di questo weekend il tecnico della Salernitana dovrà convivere con i soliti dubbi legati al reparto difensivo: «Lovato causa gastroenterite si è allenato soltanto oggi per la prima volta, se c’è la possibilità di portarlo con noi domani lo porterò. Fazio invece è recuperato, costituisce una risorsa in più, vedremo domani chi partirà dall’inizio. Anche Bohinen ha fatto un’altra settimana con noi. L’idea è quella di dargli più minutaggio, vedremo se dall’inizio o a partita in corso. Sepe? Gigi non sarà mai in discussione, è un gran portiere. Dobbiamo essere bravi a riprendere il gusto di fare le cose con più spensieratezza».