Salernitana-Spezia live dalle 20.45: è l'ultima spiaggia per i nuovi granata

È l'ultima spiaggia per la Salernitana, rinnovata profondamente dal mercato di gennaio. Arriva lo Spezia avversario diretto per la salvezza ma in un momento di grandissima forma che l'ha fatta uscire dalle zone delicate. I nuovi granata devono mostrare quanto valgono per capire se possano riuscire in una dura rimonta salvezza.

🎙️Colantuono: "Crederci tutti insieme per giocarci le nostre chances"



Le dichiarazioni del tecnico granata alla vigilia di Salernitana - Spezia 👉 https://t.co/cPi1QHSJb0 #SalernitanaSpezia #macteanimo pic.twitter.com/mR2P2kiM4m — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 6, 2022

Salernitana (4-3-2-1)

55 Sepe; 30 Mazzocchi, 16 Fazio, 23 Gyomber, 19 Ranieri; 18 L. Coulibaly, 15 Bohinen, 20 Kastanos; 10 Verdi, 7 Ribery; 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 4 Jaroszynski, 9 Bonazzoli, 13 Ederson, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 25 Dragusin, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset. All. Colantuono.

Spezia (4-2-3-1)

94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 14 Kiwior; 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 10 Verde; 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 18 Nzola, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 44 Strelec. All. Thiago Motta.



Arbitro: Valeri di Roma.