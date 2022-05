Salernitana, stangata del giudice sportivo: distinti chiusi e multa da 40mila euro

Mano pesante, anzi pesantissima, da parte del giudice sportivo di Serie A nei confronti della Salernitana. Tutta colpa del lancio di oggetti e fumogeni e dell'incendio avvenuto in curva sud nel corso dell'ultima gara di campionato che i granata hanno giocato allo stadio Arechi contro l'Udinese. Fatti, non accettabili, che costringeranno il club del presidente Iervolino a giocare la prima partita casalinga della prossima stagione con il settore distinti chiuso e a dover pagare una multa salatissima. Per l'esattezza 40mila euro, di cui 10mila inflitti per il coro indirizzato nei confronti di Pereyra dopo la rete dello 0-4 finale.