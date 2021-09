Salernitana ancora senza punti: non accadeva da 12 anni

Dodici anni dopo la Salernitana torna a dover fare i conti con un inizio di campionato a dir poco traumatico. Certo la prestazione offerta con l'Atalanta ha ridato energia e grinta al gruppo di mister Castori, ma al tempo stesso ha fatto sì che alle prime tre sconfitte si aggiungesse anche la quarta. Tradotto, zero punti conquistati dopo le partite con Bologna, Roma, Torino e l'ultima disputata sabato sera all'Arechi contro la Dea. Un trend con il quale la Salernitana non aveva a che fare dalla stagione 2009-10, quando in Serie B l'inizio di stagione fu complicato allo stesso modo: quattro sconfitte di fila e poi la retrocessione al termine del campionato.

Uno scenario finale che, ovviamente, la Salernitana del presente spera di non rivivere questa volta, ma per riuscirci sarà fondamentale sbloccarsi mercoledì sera contro il Verona.