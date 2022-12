«Pako, quando torni a fare i tiri a giro?». Mazzocchi sorride e si dirige verso il cancello del Mary Rosy in stampelle e tutore: «Presto», la risposta a un baby tifoso che ha atteso autografi e selfie ieri insieme ad un'altra manciata di appassionati, quasi più bambini che adulti. La voglia di bruciare i tempi c'è da parte del cursore di fascia, la consapevolezza di non dover rovinare tutto pure. L'ex Venezia era e sarà al campo assieme ai compagni, mentre la sua partenza per la Turchia nel giorno dell'Immacolata resta in forse: deve restare a riposo assoluto per altri 18 giorni ed essere seguito passo passo per i primi esercizi di propriocezione.



Giovanni Carmando e Giuseppe Magliano, i due fisioterapisti senior, dovrebbero seguire la squadra a Belek e c'è da valutare se portare anche Mazzocchi. Nelle prossime ore la decisione. Ieri l'altro, il calciatore è stato a controllo dal professor Cerulli, dieci giorni fa autore dell'intervento al collaterale mediale del ginocchio destro, che si è detto soddisfatto del decorso post operatorio. Ovviamente Pako non ci sarà tra un mese contro il Milan. E la folla delle grandi occasioni sugli spalti? Probabile. Tuttavia, non mancano i mugugni per i prezzi dei biglietti che la Salernitana ha comunicato, comprensivi di diritti di prevendita: curva a 45 euro, 60 per i distinti (45 ridotto per over 65, u14 e donne), 75 per la tribuna azzurra (ridotto 55), la verde a 90 (ridotto 60) e la rossa a 120 (ridotto 75); 5 euro per i diversamente abili (20 per l'accompagnatore).

Aumenti rispetto alla sfida dell'anno scorso contro i rossoneri, che si giocò poco più di un mese dopo l'insediamento ufficiale di Iervolino, comunque in situazione di rincorsa disperata: +10 euro per la curva, +5 per i distinti, +12 per la tribuna azzurra, +10 per la verde, +20 per la rossa. Facendo un raffronto con la sfida ai campioni d'Italia, nel 2021/22 lo scudetto era sul petto dell'Inter: contro i nerazzurri un anno fa ultimi scampoli di trust i tagliandi costarono anche di più (curva a 50 euro, distinti a 69). Sui social c'è chi invoca maggiore attenzione a bambini e ragazzi, considerando che contro la squadra di Pioli sarà lunch match, per giunta di mercoledì. Delle agevolazioni potrebbero esserci invece per l'amichevole col Nizza del 22 dicembre, non ancora ufficializzata ma pressoché certa; i tagliandi saranno messi in vendita la prossima settimana. Quanto ai test in terra turca (Fenerbahce il 10, Alanyaspor il 15), la società tratta le trasmissioni in diretta con una pay tv. Prima di partire per Belek una delegazione di giocatori dell'ippocampo incontrerà i tifosi allo store ufficiale presso Le Cotoniere per foto e autografi: accadrà domani alle 17:30. Qualche ora prima (10:30) nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città sarà presentata l'opera Ippocampo Granata, che illuminerà piazza Gloriosi per Luci d'Artista dal 10 dicembre; presenzieranno il sindaco Napoli e l'assessore a Turismo ed Attività Produttive, Ferrara; in collegamento l'ad granata, Milan, e l'omologo dello sponsor, Stefano Tino. L'iniziativa coinvolgerà i tifosi: in un'ottica di risparmio energetico l'illuminazione della scultura sarà a bassa intensità, ma sarà possibile aumentarla grazie al sistema di dinamo collegato a quattro bici dove ognuno potrà sedersi e pedalare. Deve farlo anche la Salernitana in campo, con criterio. La squadra sta atleticamente bene. Lo dicono i test a cui i preparatori hanno sottoposto i giocatori al rientro dopo le due settimane di pausa, periodo nel quale Fazio e compagni hanno comunque seguito autonomamente un programma di lavoro assegnato dallo staff. L'obiettivo è recuperare il ritmo gara dal punto di vista fisico e mentale. Ecco perché le sedute coordinate dal professor Stoppino prevedranno distanze brevi, simulando i movimenti da partita.



Ieri la Salernitana ha svolto una doppia seduta: palestra al mattino, pallone di pomeriggio. In mezzo, il pranzo di gruppo al camping. Bohinen è rientrato dal permesso, ancora fuori invece Kastanos, Botheim, Valencia, Bronn e naturalmente Dia e Piatek. I due bomber oggi giocheranno gli ottavi della Coppa del Mondo: alle 16 la Polonia del «pistolero» sfida la Francia, alle 20 il Senegal se la vedrà con l'Inghilterra. Chi è a disposizione di Nicola si ritroverà alle 11 al M. Rosy. Niente sgambatura con la Primavera, ieri ko 3-2 in rimonta ad Ascoli. I granatini restano penultimi.