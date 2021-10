Salernitana, si ferma anche il difensore Gyömbér

Dopo la notizia positiva riguardante Ruggeri, che anche oggi come ieri ha lavorato a Salerno dedicandosi però per il momento soltanto ad un lavoro personalizzato, Fabrizio Castori ora deve purtroppo fare i conti anche con una notizia non esattamente felice.

Complice un affaticamento muscolare accusato al flessore della coscia destra Norbert Gyömbér ha dovuto alzare bandiera bianca, per lui questo pomeriggio soltanto una sessione di fisioterapia per provare a smaltire il fastidio in tempi strettissimi.

La sensazione è che il difensore slovacco, che ha saltato gli impegni con la nazionale proprio per l'infortunio muscolare, non dovrebbe avere problemi nel tornare a disposizione per la trasferta di La Spezia in programma tra due weekend alla ripresa del campionato di Serie A.