Salernitana, Strandberg in dubbio per la Sampdoria

Da giorni Stefano Colantuono sta valutando costantemente il possibile impiego di Gagliolo al centro della difesa al posto di Strandberg in occasione della sfida di domenica con la Sampdoria, una soluzione che nella giornata di oggi ha preso ulteriormente quota. Il difensore norvegese infatti, causa i postumi degli impegni con la sua nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali, convive attualmente con un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro che non gli permette di allenarsi con il resto della squadra. Domani lo staff medico si pronuncerà sulle sue condizioni, ma ormai il turno di riposo sembra essere quasi scontato. Anzi, forzato. Già sicuri di non essere a disposizione per la gara di domenica in programma all'Arechi i vari Veseli, Ruggeri e Mamadou Coulibaly.