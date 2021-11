Salernitana, Strandberg e Veseli out contro la Sampdoria

Ora non ci sono più dubbi, Strandberg dovrà saltare la gara di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. Per lo scontro salvezza dell'Arechi, dunque, la Salernitana dovrà rinunciare al suo leader difensivo, che sarà sostituito da Gagliolo, e non solo. Fuori dalla lista dei convocati, infatti, anche Veseli che come il novergese è fuori dai giochi causa acciacchi rimediati in nazionale.

Sempre out i lungodegente Ruggeri e Mamadou Coulibaly. Le uniche buone notizie per Colantuono riguardano i rientri di Kastanos (out per squalifica con la Lazio) e Capezzi (assente da quasi due mesi), ma al di là degli indisponibili e disponibili il tecnico dei granata riconfermerà nuovamente il 4-3-1-2 con il dubbio Bonazzoli-Gondo.