In casa Salernitana continuano ad arrivare novità, anche fuori dal campo: con un post sui social, il club granata ha reso nota l'apertura del proprio account ufficiale su TikTok, social network lanciato nel 2016 - nel 2021 ha toccato il miliardo di utenti registrati - oggi in voga soprattutto tra i giovanissimi. Con lo sbarco sulla piattaforma della società di Danilo Iervolino, restano soltanto quattro i club di Serie A a non avere ancora creato un account: la Lazio, il Sassuolo, l'Empoli e il Venezia.

Regina di TikTok è la Juventus, con i suoi 7,7 milioni di follower. Seguono le due milanesi: 4 milioni di “seguaci” per il Milan, 2,6 per l'Inter. Ultimo club ad aver già sfondato il muro del milione di follower la Roma, con 1,5. Non male neanche l'account del Napoli, che vanta ad oggi 490 mila seguaci, così come quello della Fiorentina, a quota 433 mila. Seguono l'Atalanta - 236 mila follower ma un'attività poco costante - e il Cagliari, con 167 mila.

Ultima società di massima serie ad avere un account con più di 100 mila follower è la Sampdoria, con 110 mila. Vinto il derby social con il Genoa, che ne conta invece 72 mila. Chiudono Bologna - circa 64 mila -, Verona - 61 mila -, Torino - 51,8 mila -, Udinese - 45mila - e Spezia - poco più di 11 mila -, prima ovviamente della Salernitana - circa 9 mila - ultima arrivata sul social cinese.