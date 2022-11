Salernitana, svelata la quinta maglia Galaxy Kit per Luci d'Artista

Ancora una maglia, la quinta per la precisione. Si chiama Galaxy Kit ed è stata realizzata dalla Salernitana in collaborazione con l'amministrazione comunale di Salerno in omaggio alle celebri Luci D'Artista che nei prossimi mesi coloranno quasi tutta la città.

La casacca è blu con risvolti granata su maniche e colletto, mentre la denominazione Galaxy deriva dai richiami che ricordano appunto un cielo stellato. Capitan Fazio e compagni indosseranno la nuova maglia per la prima volta sabato pomeriggio allo stadio Arechi in occasione della sfida contro la Cremonese. Quelle indossate nel prossimo weekend saranno poi vendute su CharityStars con il ricavato che sarà donato a quattro associazioni benefiche.