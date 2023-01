Salernitana, Gyomber rinnova fino al 2025

Telenovela finita, per la felicità di tutti.

Nessuno escluso: società, allenatore (soprattutto), calciatore e tifosi.

E così dopo una lunga trattativa, che nelle settimane scorse si era avvicinata e non poco alla rottura definitiva, la Salernitana e Norbert Gyomber hanno deciso di non dividersi e di continuare insieme il percorso anche nei prossimi anni. In queste ore, infatti, il difensore slovacco ha rinnovato con il club granata fino al 2025. Nel nuovo accordo è stato inserito, a fronte del pagamento di una penale, un diritto di recesse a favore della Salernitana che sarà valido però soltanto fino al 2024.