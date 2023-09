Salernitana-Torino 0-3: débacle senza appello per Sousa e i suoi

Il Torino batte 3-0 la Salernitana nel posticipo della quarta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno.

A decidere la partita il gol di Buongiorno al 15' e la doppietta di Radonjic al 41' e al 50'.

In classifica i piemontesi salgono al 5° posto con 7 punti insieme a Napoli, Frosinone e Fiorentina, mentre i campani sono diciottesimi a quota 2 come il Cagliari.

È partita vera già in avvio: Cabral al primo minuto calcia subito in porta ma Milinkovic-Savic non si fa sorprendere.

Dopo il gol i ritmi del match calano, poco oltre la mezz'ora prova a suonare allora la carica Mazzocchi in slalom solitario, la conclusione finisce a lato di un soffio. Il Toro però non si scompone e raddoppia prima dell'intervallo grazie a un gran destro dalla distanza di Radonjic. Il colpo non abbatte la Salernitana, che avrebbe il pallone per accorciare le distanze con Cabral negli istanti finali del recupero il suo tiro si stampa sul palo. Sousa stravolge la Salernitana all'intervallo, operando tre sostituzioni in contemporanea al rientro dagli spogliatoi.

I campani tentano di reagire ma la ripresa sembra avere lo stesso copione del primo tempo: i tentativi iniziali sono dei padroni di casa ma al 5' gli ospiti calano il tris ancora con Radonjic, protagonista di serata e autore della prima doppietta in Serie A nella sua carriera.

Sarebbero anche tre per il serbo, su splendido invito di Zapata, ma una posizione di fuorigioco ravvisata dal Var glielo fa annullare. Cambi finiti per Sousa già a metà ripresa, ma l'andamento del match non muta con il Torino che gestisce la partita senza problemi. Gli ultimi venti minuti sono un lento trascinarsi con poche emozioni da raccontare fino al triplice fischio.