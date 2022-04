Live Salernitana-Torino: 0-1 annullato un gol di Singo

È inutile girarci intorno. La partita è da dentro o fuori per la Salernitana. Il derby di colore granata sotto i riflettori dell'Arechi con il Torino ha il sapore del crocevia per le residue - flebili - chance dell'ippocampo di mantenere la categoria. Duro da digerire, ma bisogna fare i conti con la realtà: la Bersagliera stasera - davanti a circa 10mila tifosi (troppo pochi per la posta in palio e per il blasone di Salerno) ha praticamente solo un risultato a disposizione contro i granata del nord. Vincere per restare agganciati alla coda salvezza e magari accorciare le distanze con la quartultima in graduatoria. Lo sa fin troppo bene Nicola che - fedele al suo mantra - ha caricato a dovere il gruppo nel chiuso dello spogliatoio, provando però a non dare l'idea dell'ultima spiaggia a tutto l'ambiente.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1) probabile formazione: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Verdi; Djuric. All.: Nicola

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Berisha; Izzo, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. All.: Juric