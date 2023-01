Salernitana-Torino, Nicola avvisa i suoi: «Ci attende una battaglia»

Dimenticare il Milan, ma soprattutto le ultime tre sconfitte. Domani allo stadio Arechi la Salernitana sarà chiamata a voltare pagina contro il Torino per tornare così a muovere la classifica: "Ci attende una partita molto dura, una battaglia su tutti i fronti, perché il Torino applica un gioco molto fisico sempre al limite del regolamento e dobbiamo farci trovare pronti - ha detto Nicola attraverso i canali ufficiali del club -. Tutti gli avversari che affrontiamo in questo campionato sono ostici perché ognuno ha le proprie qualità ma domani dovremo essere particolarmente abili nei duelli, nella capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile e nel riposizionarci velocemente per evitare errori di lettura. Abbiamo lavorato molto in questa direzione in questi giorni e ai ragazzi chiedo sempre di verificare in partita quello su cui lavoriamo”.

Per la sfida di domani il tecnico dei granata ritrova Gyomber e Candreva, mentre dovrà fare a meno dello squalificato Coulibaly oltre che dei vari Sepe, Mazzocchi e Maggiore.

Prima convocazione per l'ultimo arrivato Nicolussi Caviglia: “Quella di domani sarà una partita molto interessante perché entrambe le squadre vorranno fare punti. Abbiamo appena ripreso il campionato e giocare gare ravvicinate aiuta a performare nei meccanismi che ci servono. Nicolussi Caviglia si è messo subito a disposizione della squadra, ha dimostrato di essere molto motivato e di avere qualità tecniche interessanti. Domani rientra anche Candreva dalla squalifica e per noi rappresenta una risorsa importante". Infine un pensiero su Gianluca Vialli: "La sua scomparsa credo abbia addolorato tutti soprattutto per l’uomo e il campione che è stato e voglio rivolgere un abbraccio alla sua famiglia".