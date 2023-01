Salernitana-Torino, Vilhena risponde a Sanabria ed evita il quarto ko

Un punto (1-1) che fa comunque bene, per il morale e per la classifica. Soprattutto se si considera che, dopo quello con il Milan, anche contro il Torino il pranzo per la Salernitana stava per diventare davvero indigesto. Tutta colpa di un primo tempo complicato. Anzi, bruttissimo. Sotto tutti i punti di vista. Ma questa volta le parate di Ochoa, insieme a una buona ripresa di squadra, sono fondamentali per evitare la quarta sconfitta consecutiva (nonché il possibile ribaltone in panchina).

Il messicano infatti, specie nel primo tempo, collezione una serie incredibile di miracoli, arrendendosi soltanto al 36’ sul colpo di testa in tuffo di Sanabria che sblocca una partita che fino a quel momento aveva visto soltanto una squadra in campo. Il Torino. I granata di casa, infatti, non entrano praticamente mai in partita. Neppure a metà tempo quando Candreva, con un paio di spunti, prova a scuotere i 16mila dell’Arechi e i suoi compagni. Prima e dopo è un monologo (disarmante) della squadra di Juric, non solo nel gioco ma anche e soprattutto nelle occasioni da gol. E che occasioni. Che si susseguono con una facilità clamorosa, il merito è dei centimetri che fanno valere in area di rigore e della rapidità nell’approfittare i soliti spazi concessi dalla Salernitana nella propria metà campo.

Ochoa evita il tracollo nel primo tempo: e così, come detto, ecco che a Ochoa toccano nuovamente i lavori straordinari. Al 9’ respinge il tentativo ravvicinato di Sanabria, al 12’ fa lo stesso sulla conclusione di Radonjc, al 20’ si oppone a Vlasic, al 35’ dopo il colpo di testa di Buongiorno finito di poco sul fondo nega ancora una volta la gioia del gol a Lukic, mentre al 40’ ribatte il diagonale di Vojvoda.

Al 42’, invece, è il palo a salvare la Salernitana sull’incornata di Schuurs (altro pericolo nato da angolo). E la salva per davvero, perché comincia la ripresa è comincia una partita completamente diversa. La prima scossa la da Nicola con l’inserimento di Piatek per Bohinen, la seconda la da la squadra a sé stessa impattando subito forte. Dopo il tentativo di Dia nel giro di pochi secondi, al 49’ la partita torna a sorpresa già in parità con la rete di Vilhena che chiude alla perfezione con una con conclusione dal limite dell’area di rigore un’ottima transizione nata da un angolo del Torino.

Ochoa ancora decisivo nel finale: una soluzione che, complice l’aggressione alta, diventa in questa fase l’arma principale della Salernitana, tanto da portarla addirittura vicinissima al vantaggio. Al 57’ però Piatek non va oltre il palo sfiorato, mentre al 59’ Milinkovic Savic mette in angolo il tentativo di Candreva. Superato, quasi, indenne il momento più difficile, il Torino rientra in partita e con le novità Singo e Miranchuk prova a rimettere la testa avanti. Ma c’è da rifare, ovviamente, i conti con Ochoa. Al 72’ il numero uno granata si oppone in tuffo sul tiro ravvicinato proprio dell’ex Atalanta (Candreva, poi, spazza definitivamente via quasi sulla linea di porta), all’84’ invece sull’altro nuovo entrato, Rodriguez, riesce a deviare in angolo con il supporto del palo. Nicola tanta il tutto per tutto nel finale affidandosi a Valencia e Botheim, ma il pari non si sblocca fino al termine del sesto minuto di recupero.